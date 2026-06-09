Дмитриев рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил о том, что следующая встреча с американскими переговорщиками пройдет в июне.

Следующая встреча спецпосланника президента США и предпринимателя Джареда Кушнера с российской стороной пройдет в июне, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что в настоящее время находится в постоянном контакте с американскими переговорщиками.

"Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча"

– Кирилл Дмитриев

Также Дмитриев отметил значение экономики в вопросе глобального урегулирования, отвечая на вопрос, смогут ли такие предприниматели (на примере Уиткоффа, Кушнера и самого Дмитриева) "спасти мир и сделать то, что оказалось не под силу политикам".

"Бизнесмены и экономисты из всех стран также могут сыграть конструктивную роль, развивая экономическое сотрудничество и раскрывая потенциал совместного процветания государств"

– Кирилл Дмитриев

Тем не менее, "политики, дипломаты и политические представители должны играть ключевую роль в обеспечении мира во всем мире", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Поэтому, по его словам, важно понимать значение как экономики, так и политики в этом вопросе.