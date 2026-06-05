Главы МИД Турции и Пакистана обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой, в ходе которого стороны выразили единое мнение о необходимости мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Глава турецкого дипломатического ведомства Хакан Фидан созвонился с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, сообщила пресс-служба пакистанского дипведомства.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора стороны выразили надежду на скорейшее достижение взаимопонимания между всеми сторонами эскалации на Ближнем Востоке.

Также Фидан и Дар отметили важность достижения прочного и устойчивого мира путем деэскалации в регионе.

"Министры иностранных дел договорились поддерживать тесную координацию по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также продолжать контакты на высоком уровне для дальнейшего укрепления многогранного пакистано-турецкого партнерства"

– МИД Пакаистана

Как сообщила пресс-служба, главы МИД Турции и Пакистана обсудили текущую региональную ситуацию и выразили общее стремление Анкары и Исламабада к выстраиванию диалога и сдержанности.