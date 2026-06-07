Росатом построит новую ветроэлектростанцию в Ставропольском крае за 8 млрд рублей

На Ставрополье за 8 млрд рублей планируют построить новую ветроэлектростанцию мощностью 50 МВт. В настоящее время в регионе уже работают семь подобных объектов.

В Туркменском округе Ставропольского края построят новую ветроэлектростанцию за 8 млрд руб. Об этом в интервью изданию РБК Кавказ сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

​Проект Симоновской ветроэлектростанции реализует компания Росатом возобновляемая энергия. Объект будет состоять из 20 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Совокупная мощность станции составит 50 МВт, что позволит обеспечивать экологически чистой электроэнергией значительное количество потребителей в регионе.

​В настоящее время по проекту уже заключен договор на технологическое присоединение и получено разрешение на строительство. Сейчас идет подготовка комплектов конкурсной документации, необходимой для контрактации подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ.

​Симоновская станция станет уже восьмым проектом Росатома в Ставропольском крае. В регионе ранее были введены в эксплуатацию семь аналогичных объектов суммарной мощностью около 963 МВт, что формирует крупный профильный кластер и значительно снижает зависимость от традиционных источников энергии.