Сгоревший храм с двухсотлетней историей будут восстанавливать в Ессентуках

Уничтоженный огнем сегодня Никольский храм решено отстраивать заново, для этого будет создана особая инициативная группа.

Никольский храм, который сгорел практически дотла сегодня в Ессентуках, обязательно будет восстановлен, о принятом решении рассказал глава города-курорта Владимир Крутников.

Мэр подчеркнул, что Никольский храм был старейшим в городе – в этом году ему исполнилось 200 лет.

"Мы уже договорились с нашим духовенством, предпринимателями, казачеством создать инициативную группу, которая восстановит храм"

– Владимир Крутников

Информацию о пожаре предоставило ГУ МЧС по Ставрополью. В заявлении говорится, что огонь уничтожил почти все здание – сохранились только его остатки. На данный момент возгорание уже ликвидировано, его площадь составила 300 кв м. В результате никто не пострадал.