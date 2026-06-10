Вестник Кавказа

Генсек ООН призвал Иран и США удвоить усилия для достижения соглашения

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Антониу Гутерриш выступил за более активную работу США и Ирана в рамках переговорного процесса. Генсек ООН также выразил обеспокоенность эскалацией между сторонами.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Тегеран и Вашингтон удвоить усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Гутерриш отметил, что дипломатия является единственным путем для достижения мира. 

"Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что единственный путь вперед лежит через подлинный диалог и переговоры, а также призывает США и Иран удвоить их усилия по направлению к мирному всеобъемлющему и устойчивому соглашению, которое продвигает региональный мир и безопасность"

– официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик 

Кроме того, Гутерриш выразил обеспокоенность эскалацией между сторонами конфликта. По словам генсека ООН, подобные шаги могут привести к возобновлению полноценных боевых действий, что может отдалить перспективу урегулирования в регионе.

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