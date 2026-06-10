Вестник Кавказа

ОАЭ и Иран провели первую встречу с начала войны на Ближнем Востоке

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Абу-Даби провели первые с начала войны переговоры. Власти ОАЭ нацелены на урегулирование разногласий с Ираном.

Власти ОАЭ и Ирана провели переговоры, которые стали первыми с момента начала войны на Ближнем Востоке, передает Bloomberg. 

По информации агентства, стороны обозначили стремление к нормализации отношений и переходу к более спокойной риторике. Инициатором переговоров выступил Абу-Даби, который намерен урегулировать разногласия с Тегераном. 

Как сообщают источники Bloomberg, Абу-Даби сфокусирован на минимизации ущерба для экономики и безопасности, власти ОАЭ смягчили позицию относительно первых дней конфликта.

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