Вестник Кавказа

Иран передал Пакистану ответ на предложение США – СМИ

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Al Hadath: Иран передал в Пакистан ответ на предложение США. Пакистан и Катар усилили посредническую активность за последние часы.

Тегеран передал Исламабаду ответ на предложения Вашингтона по мирному урегулированию. Ответ властей ИРИ передан главе МВД Пакистана, информирует Al Hadath со ссылкой на источник в дипломатических кругах. 

"Иран передал свой ответ на письмо, которое ему вручил министр внутренних дел Пакистана"

– источник 

По информации источника, дипломатическое взаимодействие между Тегераном и Вашингтоном продолжается, посредники – Пакистан и Катар – усилили активность за последние сутки. 

9 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран близки к сделке. По словам политика, она может быть заключена в течение ближайших дней, однако не исключается и более поздняя перспектива.

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