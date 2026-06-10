В Брюсселе не подтвердили связь сохранения грузинского безвиза с антироссийскими санкциями

Еврокомиссия не дала подтверждения тому, что сохранение безвизового режима с Грузией напрямую связано с отсутствием поддержки со стороны Тбилиси рестрикций против России.

Еврокомиссия не подтвердила, существует ли связь между сохранением безвизового режима с Грузией и неприсоединением Тбилиси к санкциям против России, такое заявление сделал представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Он анонсировал проведение в течение этой недели встречи чиновников ЕС и Грузии, на которой будет поднят вопрос о механизме, запущенном после решения Евросоюза приостановить безвизовый режим для грузинских граждан – владельцев дипломатических и служебных паспортов.

"Цель этой встречи - устранить обстоятельства, которые привели к приостановке. Именно это будет обсуждаться"

– Маркус Ламмерт

Представитель ЕК подчеркнул, что данные меры были предприняты в силу не выполнения Грузией обязательств по безвизовому режиму, связанными с "демократией и правами".

"Эти обстоятельства, которые привели к приостановке, связаны с нарушением Грузией обязательств, принятых в рамках безвизового режима, в ключевых областях демократии и основных прав"

– Маркус Ламмерт

Напомним, в марте текущего года Евросоюз на 12 месяцев приостановил действие безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.