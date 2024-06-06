ЕС требует от Грузии ввести санкции против РФ в обмен на сохранение безвиза – Папуашвили

Шалва Папуашвили: Брюссель требует от Тбилиси пойти на самоубийственный шаг – ввести санкции против Москвы. Грузия не согласится на подобное.

ЕС потребовал от Грузии ввести санкции против России. Брюссель обещает оставить безвизовый режим при таком сценарии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили отметил, что для Грузии подобное решение будет самоубийственным. Тбилиси не пойдет на такой шаг.

"Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие"

– Шалва Папуашвили

По информации МИД Грузии, завтра представители Тбилиси проведут консультации по вопросу безвизового режима с европейскими чиновниками. Встреча станет первой для сторон за несколько лет.