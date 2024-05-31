Грузия и Россия закрыли границу из-за разлива реки

Из-за повышенного уровня воды в реке Девдораки были вынуждены закрыться два пропускных пункта на границе России и Грузии.

Повышенный уровень воды в реке Девдораки привел к закрытию двух транспортно-пропускных пунктов на российско-грузинской дороге. Информацию об этом сообщила Служба по управлению ЧС Грузии.

Уточняется, что разлив реки произошел в утренние часы, из-за чего был закрыт пункт пропуска "Дариали". Все его сотрудники были эвакуированы.

Также власти приняли решение закрыть ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс". Здесь также было принято решение перевести работников пункта в безопасное место.

Сообщается, что для мониторинга ситуации на место ЧП был отправлен вертолет погранполиции.

Кроме этого, из-за разлива реки была перекрыта магистраль в районе села Гвелети.