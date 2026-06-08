Армению и Азербайджан свяжет транспортное сообщение – Пашинян

Между Арменией и Азербайджаном будут ходить поезда, появится автосообщение, протянутся ЛЭП, это и есть мир в регионе, такое заявление сделал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о ключевых элементах будущей региональной инфраструктуры в рамках мира между Баку и Ереваном, пишут армянские СМИ.

"Я четко знаю три вещи, которые будут: железная дорога, автодорога, линии электропередач. В этих трех вещах я уверен на 100%, что они будут"

– Никол Пашинян

Он добавил, что есть другие инфраструктурные региональные проекты, в реализации которых он не так уверен, так как "там есть темы централизации ресурсов и проведения трубопроводов, которыми должны больше заниматься" партнеры, а не сама Армения.

Говоря о запуске автомобильного и железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, армянский премьер назвал их признаками новой мирной жизни в регионе.

"Реализация этих трех вещей — это уже и есть мир. Представьте, мы в Азербайджан едем-приезжаем, Азербайджан через территорию Армении едет-приезжает, поезда проходят, идут и так далее, и так далее — это и есть мир"

– Никол Пашинян