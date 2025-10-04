Распределение ресурсов Араза утвердили Азербайджан и Иран

Представители Азербайджана и Ирана в ходе встречи Совместной комиссии согласовали режимы распределения ресурсов реки Араз.

Баку и Тегеран достигли договоренности по режимам распределения водных ресурсов Араза, сообщает Государственное агентство водных ресурсов (ADSEA).

Уточняется, что договоренности удалось достичь в ходе 55-го заседания постоянной Совместной комиссии АР и ИРИ по использованию водных и энергетических ресурсов Араза, которое состоялось 8-11 июня в Иране.

С азербайджанской стороны главой комиссии выступил председатель правления Региональной водно-мелиоративной службы Закир Гулиев, с иранской – руководитель Главного управления по пограничным рекам Минэнерго Ирана Фариба Авериде.

В мероприятии также участвовали представители Региональной водной мелиоративной службы, Госслужбы надзора за использованием и охраной водных ресурсов, которая действует при ADSEA, Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана и "Азерэнержи".

Участники заседания согласовали рабочие режимы распределения водных ресурсов Араза. Помимо этого, были рассмотрены и другие вопросы, такие как мониторинг и контроль качества воды из Араза, установка современных устройств для измерения воды и так далее.

По итогам переговоров стороны подписали итоговый протокол. В документе содержится список совместных работ, которые будут выполняться Азербайджаном и Ираном.