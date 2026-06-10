Юг РФ на День России недосчитается 20% туристов

Поток туристов в южные регионы страны на День России-2026 снизился на 20% относительно данных прошлого года. Среди причин еще холодное море, небольшая продолжительность праздников и нюансы с транспортной доступностью.

В этом году в праздничные выходные, связанные с Днем России, на юг страны поедет на 20% меньше туристов, чем в прошлом, поделились российские туроператоры.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, не последнюю роль в спаде турпотока играет погода.

"Если брать в целом южные регионы, то турпоток упал примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. По наблюдениям метеорологов, такой холодной весны не было последние 35 лет. Сейчас температура воды на праздник нигде, от Сочи до Евпатории, некупабельная"

– Алексан Мкртчян

Также негативное влияние на турпоток оказывают ограничения полетов в аэропорты Юга и закрытие автодороги в Крым через новые территории.

Спрос на Кубань снизился на 20% на июньские праздники в этом году, подтвердила руководитель отдела развития отелей платформы Bronevik.com Оксана Жукова.

"Одним из ключевых факторов стало изменение продолжительности праздничных выходных. В 2026 году россиян ждут только три дня отдыха подряд, тогда как годом ранее выходные длились четыре дня"

– Оксана Жукова

Она отметила, что только Сочи на День России остается популярен в этом году, он вошел в топ-10 городов, которые туристы выбирают на июньские праздники, передает РБК Кавказ.

День России отмечается ежегодно 12 июня, в 2026 году россияне отдохнут в честь праздника три дня – к выходным прибавится пятница.