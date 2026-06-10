Вестник Кавказа

США продлили лицензию на операции с банками РФ в атомной отрасли

США продлили лицензию на операции с банками РФ в атомной отрасли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон до 18 декабря продлил лицензию на операции в атомной отрасли с российскими банками. В список также включены ЦБ и НКЦ.

Власти США продлили до 18 декабря лицензию на операции с банками РФ, Центробанком, а также Национальным клиринговым центром (НКЦ). Решение Вашингтона касается сотрудничества в атомной отрасли.    

"Разрешаются на период до 00:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года все операции, запрещенные исполнительным указом 14024, с участием одного или нескольких из перечисленных ниже юридических лиц, деятельность которых связана с гражданской атомной энергетикой"

– лицензия 

Лицензия позволяет проводить операции с Газпромбанком, ВЭБ, банком "Открытие", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и рядом других российских финансовых организаций. Кроме того, в документе упоминаются структуры, связанные с указанными банками.

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