Лидер Сирии намерен посетить на днях США

Сирийские СМИ анонсировали визит президента страны в Соединенные Штаты. По их данным, он состоится в конце этой недели.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа собирается в ближайшее воскресенье прилететь в Соединенные Штаты. Об этом рассказал 11 июня источник в сирийском правительстве.

По данным телеканала Syria TV, посетить США сирийского лидера пригласил американский президент Дональд Трамп.

В ходе состоявшегося недавно телефонного разговора аш-Шараа и Трамп поговорили об отношениях Дамаска и Вашингтона, последних политических и региональных событиях в сфере безопасности, а также путях укрепления сотрудничества для поддержки стабильности в Сирии и содействия экономическому развитию этой страны.

Ожидается, что в ходе поездки в США сирийский лидер обсудит вопросы экономической поддержки, отмену санкций, укрепление двусторонних связей, вопросы безопасности в САР и последние события в регионе.