Вестник Кавказа

Армения пока не выбрала производителя новой АЭС

Реакторная установка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване пока не определились с тем, какая страна будет строить новую атомную электростанцию в Армении. В общей сложности были представлены пять вариантов, в том числе Россия и США.

Власти Армении на данный момент продолжают выбирать страну, которая займется строительством новой атомной электростанции, а также конкретную модель, рассказал министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

У главы ведомства спросили, говорит ли выбор проекта модульной АЭС о том, что Армения будет сотрудничать по этому вопросу с США. Он пояснил, что определенного решения пока нет.

"Нет, мы определились только с типом будущей станции – она будет модульной. Выбора конкретной модели и страны-производителя пока не было"

– Давид Худатян

Министр уточнил, что у Армении есть предложения от России, США, Китая, Франции и Южной Кореи, все они тщательно прорабатываются.

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