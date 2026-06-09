ФАС повысила тарифы на обслуживание авиакомпаний в аэропорту Махачкалы

Стоимость обслуживания авиаперевозчиков в Дагестане повысится, так как ФАС утвердила увеличение сбора за взлет-посадку в 1,4 раза, а за транспортную безопасность — в 2,6 раза.

В аэропорту Махачкалы Уйташ повысили тарифы на обслуживание авиакомпаний. Соответствующий приказ утвердила Федеральная антимонопольная служба РФ.

Согласно документу, сбор за взлет-посадку для перевозчиков увеличен до 444 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна. Тариф за обеспечение транспортной безопасности вырос до 498 рублей за тонну МВМ.

Также изменилась стоимость обслуживания пассажиров. На внутренних авиалиниях тариф вырос в 1,4 раза и составил 134 рубля за человека, а на международных направлениях — в 1,3 раза, до 289 рублей.

Новые ставки распространяются на российские авиакомпании, а также на перевозчиков из стран, с которыми заключены соглашения о равных тарифных условиях, включая белорусскую "Белавиа". Для остальных иностранных авиакомпаний сборы остались прежними.

По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Махачкалы сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,8 млн человек. Данный авиаузел является базовым для авиакомпаний Red Wings и Nordwind.