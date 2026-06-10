Спасатели переведены в полную готовность в Иране

В Иране готовятся к возможным ударам США в ночь с четверга на пятницу. В связи с этим местные спасатели были переведены в полную готовность.

В Иране перевели в полную готовность спасателей на фоне угроз Соединенных Штатов совершить новые атаки. Об этом сказано в распространенном 11 июня заявлении иранского Красного полумесяца.

"Команды спасателей Красного полумесяца находятся в полной готовности в связи с угрозами противника продолжить воздушные атаки на страну"

– спасательная организация

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные могут захватить иранский остров Харк. Он также подчеркнул, что в ночь с 11 на 12 июня США могут обрушить очень мощные удары на Исламскую Республику. При этом глава Белого дома заявил о продолжении ирано-американских переговоров.

Напомним, накануне США и Иран обменялись ударами, после чего Исламская Республика объявила о закрытии Ормузского пролива для всех судов.