Ключевая ставка снизится в июне до 14% – Аксаков

У Центробанка имеются основания для дальнейшего снижения уровня ключевой ставки на ближайшем заседании 19 июня из-за ситуации с инфляцией в России, считает Аксаков.

На заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка будет снижена до 14% считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Центральный Банк как главный фактор, который определяет уровень ключевой ставки, использует инфляцию. <…> Если в совокупности взять (последние - ред.) три недели, то отрицательный темп. Поэтому я все-таки полагаю, что у Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки"

– Анатолий Аксаков

По его мнению, вероятнее всего регулятор снизит ставку на 0,5 п.п., но исключен и более смелый шаг, в 1 п.п., пишет РИА Новости.

"Шаг в 0,5 процентного пункта себя оправдывает, поскольку дает такой сигнал, что ЦБ все контролирует, но при этом не делает резких шагов для того, чтобы не простимулировать инфляционную спираль"

– Анатолий Аксаков

На заседании Центробанка с сентябре 2025 года последовательно понижает ставку на 0,5 п.п. На каждом заседании. В апреле ставка была понижена до 14,5%, следующее заседание запланировано на 19 июня.