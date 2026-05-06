Дефляция: что это такое, какая она в России и хуже ли инфляции?

На днях Росстат опубликовал данные по потребительским ценам за неделю с 28 апреля по 6 мая, согласно которым в экономике впервые с конца лета 2025 года зафиксирована дефляция. Что такое дефляция, когда она бывает в России, какие у нее плюсы и минусы?

Что такое дефляция?

Дефляция - это общее снижение цен на товары и услуги. В период дефляции покупательная способность валюты начинает расти, то есть потребитель за ту же сумму может себе позволить купить больше товаров и услуг. Слово ”дефляция” происходит от латинского ”deflatio”, что означает ”сдувание”. С точки зрения экономики отдельно взятой страны, дефляция - понятие не однозначное и зачастую трактуется как проблемное явление.

Когда в России бывает дефляция?

Дефляция в России - явление ежегодное и сезонное. Чаще всего снижение цен, что и есть дефляция, если говорить простыми словами, происходит, в конце весны и летом, и связана она, в первую очередь, с удешевлением определённых категорий продуктов питания. Длится дефляция обычно от недели до месяца или чуть больше, постепенно уступая место инфляции - увеличению стоимости продуктов и услуг.

Почему в России дефляция?

В прошлом году дефляция в России была зафиксирована в конце июля-начале августа в связи с падением цен на овощи и фрукты, в этом году ситуация аналогичная: больше всего подешевели огурцы, помидоры, яблоки и бананы. Помимо овощей и фруктов, дефляция первой недели мая 2026 года, которая составила 0,02%, была также обусловлена незначительным (около 0,3%) падением стоимости мясных и молочных продуктов за счёт увеличения производства свинины, в первую очередь.

Что такое ”хорошая” дефляция?

При так называемой ”хорошей”, то есть полезной для экономики дефляции, снижение стоимости товаров происходит за счёт роста производительности и падения затрат компании/предприятия на создание продукта/услуги. ”Хорошая” дефляция - это падение цен и одновременно увеличение прибыли, а в идеале - заработной платы. Получается, что если у потребителя растёт доход в условиях падения цен, он начинает увеличивать расходы. Сезонная или кратковременная дефляция в России относится к категории ”хороших”: стоимость продуктов питания падает, но спрос на них не уменьшается.

Что такое ”плохая” инфляция?

При плохой дефляции цены падают из-за слабого спроса, который, в свою очередь, ведёт к снижению прибыльности предприятия/компании. Если в стране наблюдается именно такой тип дефляции, притом на большинство товаров и услуг, считается, что экономика находится на грани рецессии - замедления экономического роста. ”Плохая” инфляция - это то, что произошло в США в конце 1920х - начале 1930х годов, то есть Великая депрессия. Когда в 1929 году в Америке в результате перепроизводства случилось резкое падение спроса на товары и услуги, их стоимость снизилась, что привело к закрытию огромного количества компаний и росту безработицы. К прежним темпам производства США вернулись только спустя 13 лет, в 1942 году.

Почему дефляция - это плохо?

Одно из последствий долгосрочной дефляции - падение потребительского спроса, которое обусловлено тем, что люди ждут еще большего удешевления товаров и услуг. В итоге компаниям приходится дальше снижать цены, чтобы привлечь покупателей, но у них не остаётся средств для того, чтобы инвестировать в новые продукты или производственные мощности. Это, в свою очередь, приводит к стагнации бизнеса и сокращению рабочих мест. В Нигере, например, переживающем экономический кризис, дефляция составляет 14-15%.

Что хуже - инфляция или дефляция?

Инфляция (рост цен на товары и услуги) и дефляция - две противоположные силы, которые определяют все экономики мира. Как продолжительная инфляция, так и дефляция - одинаково плохи для экономики. При высокой инфляции покупательная способность людей быстро снижается, а сбережения теряют свою ценность, предприятиям сложно устанавливать цены и осуществлять долгосрочные инвестиции в условиях неопределённости. При дефляции, как, например, это было в Японии в 1990-2000х годах, потребительские расходы тоже снижаются, как и инвестиции в бизнес. Идеальное решение для любой экономики - это инфляция на уровне в 1-3%: она стимулирует людей покупать, и при этом не ведёт к рецессии.

Как борются с дефляцией?

Основные средства для борьбы с продолжительной дефляцией - это снижение ключевой ставки. Более низкая ставка делает заимствование денег дешевле и стимулирует новые инвестиции с использованием кредитов. Еще один инструмент против дефляции - снижение налогов, при котором больше средств остаётся у предприятий и их сотрудников, то есть у них появляется стимул тратить больше. Однако снижение налогов чревато падением общих налоговых поступлений, что может привести к сокращению расходов правительством.