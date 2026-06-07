Россия поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины по футболу поднялась на первое место в обновленном рейтинге ФИФА. Вместе с действующими чемпионами мира в тройке также находятся команды Испании и Франции.

Международная федерация футбола (ФИФА) в преддверии чемпионата мира разместила на своем сайте обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия переместилась с 36-го на 35-е место.

На первое место поднялась национальная команда Аргентины, занимавшая ранее 3-ю строчку. В топ-3 также входят Испания и Франция. Места с 4-е по 10-е занимают Англия, Португалия, Бразилия, Марокко, Нидерланды, Бельгия и Германия.

Сборная Ирана поднялась на одну строчку - с 21-й на 20-ю. Турция сохранила за собой 22-е место. Грузия находится на 72-й строчке, Армения – на 107-й, Казахстан – на 111-й, Азербайджан – на 126-й, Туркменистан – на 141-й.

Напомним, сегодня матчем сборных Мексики и ЮАР стартует ЧМ-2026. Турнир пройдет на территории США, Канады и Мексики, в нем примут участие 48 команд.