Премьер-министр Италии заявила о необходимости поддержания и развития контактов с российской стороной и отметила, что этот процесс следует возглавить Европейскому Союзу.

Рим выразил стремление развивать диалог с Москвой. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в нижней палате парламента.

Она отметила, что Евросоюзу уже давно пора найти точки соприкосновения с российской стороной.

"Я продолжаю поднимать вопрос о необходимости для Европы начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой"

– Джоржа Мелони

Итальянский премьер-министр подчеркнула, что защита собственных интересов Брюсселя не мешает сохранять открытыми каналы для диалога с Россией.

Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог, заявила Мелони.