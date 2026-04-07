Италия осудила США за войну против Ирана

Рим выразил несогласие с проведением Соединенными Штатами военной операции на территории Ирана. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте.

"Союзникам всегда говорят о том, с чем ты не согласен (…) как в случае войны в Иране, операции, которую Италия не поддерживала и в которой не участвовала"

– Джоржа Мелони

Она отметила, что союзникам США – странам ЕС – негласно приходилось соглашаться с некоторыми внешнеполитическими решениями Вашингтона. В частности, она привела в пример роль Европы в коалиции НАТО в Афганистане, позицию ЕС по Гренландии и Украине.

Также Мелони подчеркнула, что Италия не приемлет нарушение режима прекращения огня в любой из форм.

"Аналогичным образом мы решительно осуждаем любое нарушение режима прекращения огня. Мы настаиваем на полном прекращении боевых действий"

– Джоржа Мелони

Итальянский премьер-министр призвала все стороны конфликта прекратить удары по странам Персидского залива, а также закончить боевые действия Израиля в Ливане.

Тем не менее, Рим настаивает на том, чтобы Иран отказался от ядерной программы и обогащения урана и обеспечил полную свободу Ормузского пролива, заявила она.