ООН осудила высказывания Трампа об уничтожении иранской нации

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что в Организации обеспокоены заявлениями лидера Соединенных Штатов о полном разрушении Ирана.

Организация объединенных наций крайне обеспокоена заявлениями, допускающими коллективное наказание мирного населения Ирана, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Так он прокомментировал недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что  вторник вечером умрет целая цивилизация Ирана.

Также генсек ООН призвал к немедленным дипломатическим усилиям для прекращения войны на Ближнем Востоке.

"ООН обеспокоен заявлениями, предполагающими, что мирное население или целые цивилизации могут нести последствия за политические и военные решения"

– Антониу Гутерриш

Нет такой военной цели, которая бы оправдала полное уничтожение инфраструктуры общества или намеренное причинение страданий мирному населению, подчеркнул Гутерриш.

Также генеральный секретарь Организации обратился к Ирану с требованием восстановить судоходство в Ормузском проливе.

"Когда Ормузский пролив задушен, беднейшие и наиболее уязвимые люди мира не могут дышать"

— Антониу Гутерриш

Кроме того, сообщается, что личный посланник Гутерриша Жан Арно отправится на Ближний Восток для оказания дипломатических усилий по урегулированию конфликта в регионе.

