ООН осудила высказывания Трампа об уничтожении иранской нации

Организация объединенных наций крайне обеспокоена заявлениями, допускающими коллективное наказание мирного населения Ирана, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Так он прокомментировал недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что вторник вечером умрет целая цивилизация Ирана.
Также генсек ООН призвал к немедленным дипломатическим усилиям для прекращения войны на Ближнем Востоке.
"ООН обеспокоен заявлениями, предполагающими, что мирное население или целые цивилизации могут нести последствия за политические и военные решения"
– Антониу Гутерриш
Нет такой военной цели, которая бы оправдала полное уничтожение инфраструктуры общества или намеренное причинение страданий мирному населению, подчеркнул Гутерриш.
Также генеральный секретарь Организации обратился к Ирану с требованием восстановить судоходство в Ормузском проливе.
"Когда Ормузский пролив задушен, беднейшие и наиболее уязвимые люди мира не могут дышать"
— Антониу Гутерриш
Кроме того, сообщается, что личный посланник Гутерриша Жан Арно отправится на Ближний Восток для оказания дипломатических усилий по урегулированию конфликта в регионе.