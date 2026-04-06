ООН не приняла резолюцию по Ормузскому проливу

В Совете Безопасности ООН отклонили резолюцию Бахрейна и ОАЭ по Ближнему Востоку.

Совместная резолюция Бахрейна и ОАЭ по Ормузскому проливу не была принята в процессе голосования в Совете Безопасности ООН, пишут СМИ.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали 11 членов СБ, против – Россия и Китай, воздержались от голосования Пакистан и Колумбия.

Согласно резолюции, заинтересованные в разблокировке Ормузского пролива страны, были призваны Бахрейном и ОАЭ "координировать оборонительные усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива".

Резолюция не была принята в связи с отсутствием единогласного мнения постоянных членов Совбеза.

Этот документ требовал от Ирана немедленного прекращения воздействия на судоходство в проливе и любых препятствий на основе норм международного морского права.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложенный текст резолюции не может быть одобрен СБ ООН, поскольку "не способствует мирному урегулированию конфликта".