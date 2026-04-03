ОАЭ и Бахрейн призвали ООН разблокировать Ормузский пролив – СМИ

Бахрейн и ОАЭ призвали Совет безопасности ООН принять резолюцию по открытию Ормузского пролива с применением силы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно публикации, таким образом Абу-Даби и Манама рассчитывают на предотвращение глобального энергетического и экономического кризиса.

Как отмечают источники, Эмираты готовы помочь США и в силовой операции, которая может стать первой прямой вовлеченностью страны Персидского в войну против Ирана.

Уточняется, что в предыдущем проекте резолюции, который одобрили ближневосточные страны, использовались более жесткие формулировки для применения силы, однако в последствии их изменили из-за противодействия со стороны России, Китая и Франции.