ОАЭ и Бахрейн призвали ООН разблокировать Ормузский пролив – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Совбез ООН обратились Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты с целью принятия резолюции, которая разрешит применение силы для открытия Ормузского пролива, информируют СМИ.

Бахрейн и ОАЭ призвали Совет безопасности ООН принять резолюцию по открытию Ормузского пролива с применением силы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно публикации, таким образом Абу-Даби и Манама рассчитывают на предотвращение глобального энергетического и экономического кризиса.

Как отмечают источники, Эмираты готовы помочь США и в силовой операции, которая может стать первой прямой вовлеченностью страны Персидского в войну против Ирана.

Уточняется, что в предыдущем проекте резолюции, который одобрили ближневосточные страны, использовались более жесткие формулировки для применения силы, однако в последствии их изменили из-за противодействия со стороны России, Китая и Франции.

Вам может быть интересно

