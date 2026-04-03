Вестник Кавказа

США могут перебросить силы в Иран – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер не исключил, что в Иран будут переброшены силы ВС США. При этом он заметил, что Тегерану следовало бы пойти на сделку.

Переброску американских войск в Иран не исключена, следует из заявления главы Белого Дома Дональда Трампа.

В интервью газете The Hill президент США дал отрицательный ответ на вопрос о том, исключает ли он возможность переброски в Иран наземных войск.

При этом Трамп добавил, что "умные люди пошли бы на сделку", но если соглашение с Тегераном не будет достигнуто, Соединенные Штаты будут готовы рассмотреть возможность бомбардировок любых объектов инфраструктуры на территории Исламской Республики.

По данным Axios, в настоящее время США и Иран совместно с посредниками  изучают возможность перемирия на 45 дней. В его отсутствии конфликт вскоре станет еще более острым.

