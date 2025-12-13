Вестник Кавказа

Прямые рейсы свяжут Москву и курорт Акаба в Иордании

Прямые рейсы свяжут Москву и курорт Акаба в Иордании
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В иорданский город Акаба на Красное море появятся прямые рейсы из Москвы. Российские туроператоры готовы выкупать блоки мест на рейсах и ожидают интереса со стороны туристов.

Национальный перевозчик Иордании, авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы между Москвой (Домодедово) и Акабой, что откроет новые возможности для российских туристов.

Билеты на новое направление вскоре поступят в продажу, перевозчик планирует выполнять по два рейса в неделю.

Акаба – курорт на Красном море, а также удобное место для того, чтобы совершать выезды в Петру и другие интересные места.

Традиционно рейсы в Иорданию выполняются в Амман, новое направление открывает для туристического рынка пляжную точку. Акаба – круглогодичное направление, а богатый подводный мир понравится любителям снорклинга и дайвинга.

Гражданам РФ для поездки в Иорданию виза не нужна. Туроператоры видят потенциал в новом направлении – они готовы брать блоки мест на рейсах и составляют программы туров, пишет АТОР.

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