Вестник Кавказа

Перевалка грузов в Каспийском бассейне выросла более чем в 1,5 раза

Краны в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузооборот морских торговых портов в Каспийском бассейне за первые пять месяцев текущего года увеличился свыше чем в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого.

Морские торговые порты Каспийского бассейна за январь-май этого года нарастили перевалку грузов более чем в полтора раза, сообщает Морцентр.

По его данным, грузооборот всех российских портов за данный период вырос на 3,7% относительно аналогичного промежутка времени в прошлом году.

Перевалку грузов в Каспийском бассейне (порты Оля, Астрахань, Махачкала) удалось нарастить на 51,7%. В Азово-Черноморском бассейне показатель увеличился на 3,1%.

В Морцентре добавили, что объем грузов, отправленных на экспорт, вырос на 3,5%, объем импорта уменьшился на 0,8%. Транзит также сократился – на 8,2%. Самый высокий рост зарегистрирован у каботажных перевозок – плюс 21,6%.

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