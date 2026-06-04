РФ играет значительную роль в урегулировании на Ближнем Востоке – глава МИД Бахрейна

Министр иностранных дел Бахрейна заявил о том, что Россия является важным игроком в процессе снижения конфликтности на Ближнем Востоке.

Российская сторона выступает активным участником деэскалации на Ближнем Востоке, такое заявление сделал глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

Об этом сказал в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Россия стремится к миру на всех континентах, это делает ее значительным актором в процессе снижения конфликтности в регионе.

"Мы придаем огромную важность международным усилиям, направленным на деэскалацию (кризиса на Ближнем Востоке – ред.), на гарантирование уважения суверенитета государств. Мы знаем, что Россия в достижении этой цели играет очень большую роль"

– Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни

Бахрейн надеется на продолжение координации с РФ для усиления взаимодействия на Ближнем Востоке, отметил глава дипведомства.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, выразил стремление РФ к миру, а также приверженность принципу свободы судоходства.

"Мы, безусловно, привержены принципу свободы судоходства как в вашем регионе, так и в глобальном контексте"

– Сергей Лавров