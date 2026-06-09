КСИР: в Иордании уничтожены американские истребители

Истребители ВС США были уничтожены иранскими военными, удары были нанесены по авиабазе в Иордании, сообщает КСИР.
На авиабазе США в Иордании (Аль-Азрак) уничтожены американские истребители, следует из сообщения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.
"Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак, уничтожив эти объекты и большое количество истребителей"
– КСИР
Кроме того, ранее сообщалось об ударах КСИР по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Согласно сообщению Корпуса, военным удалось уничтожить 18 важных целей.