Вестник Кавказа

КСИР: в Иордании уничтожены американские истребители

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Истребители ВС США были уничтожены иранскими военными, удары были нанесены по авиабазе в Иордании, сообщает КСИР.

На авиабазе США в Иордании (Аль-Азрак) уничтожены американские истребители, следует из сообщения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

"Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак, уничтожив эти объекты и большое количество истребителей"

– КСИР

Кроме того, ранее сообщалось об ударах КСИР по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Согласно сообщению Корпуса, военным удалось уничтожить 18 важных целей.

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