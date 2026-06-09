Иран атаковал два десятка целей на авиабазах США на Ближнем Востоке

КСИР Ирана сообщил об атаке на почти 20 целей, расположенных на авиабазах США на Ближнем Востоке. В частности, ударам подверглись американские авиабазы в Кувейте и Бахрейне.

ВС Ирана успешно поразили 18 военных целей на авиабазах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом информирует Корпус стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики.

"Храбрые бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР в ответ на агрессию армии США <...> в ходе двух волн [ударов] поразили и уничтожили 18 важных целей <...> на авиабазах Али сс-Салем, Ахмад аль-Джабер (обе в Кувейте – прим. ред), а также Шейх-Иса (в Бахрейне)"

– КСИР

По данным агентства Nour News, иранские военные также атаковали американскую базу "Харир" на севере Ирака и силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее в КСИР сообщили о начале первой фазы наступательных действий с применением ракет и БПЛА.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июня США объявили об ударах по Исламской Республике по приказу американского президента Дональда Трампа. По данным Axios, американцы военные атаковали объекты, расположенные в южной части Ирана.