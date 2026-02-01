Вместо форели из Армении Россия стала закупать турецкую и иранскую

Форель из Турции и Ирана, по словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, пришла на смену армянской форели, поставки которой были недавно ограничены.

Россия увеличила ввоз рыбы из других стран, чтобы компенсировать выпадающие из-за запрета поставок из Армении объемы, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, ведомство было в курсе готовящихся ограничений, именно для этого были запущены поставки из стран, которые ранее не поставляли рыбу в Россию, пишет ТАСС.

"Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию"

– Сергей Данкверт

Глава ведомства подчеркнул, что большое количество поставщиков облегчает работу, поскольку если поставки ведутся только из одной страны, то не исключен дефицит продукции.