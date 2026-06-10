Пашинян: мы развеем обеспокоенность Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана развеять встревоженность, если она есть у российской стороны.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян готов рассмотреть с Москвой темы, которые могут беспокоить Россию, об этом сам армянский лидер сообщил на брифинге.

Он высоко оценил президента России Владимира Путина, напомнив, что работает с ним уже более 8 лет.

"Я знаю, что он рациональный человек, который опирается на факты и доказательства"

– Никол Пашинян

Премьер подчеркнул, что если Москва испытывает обеспокоенность, то Армения развеет ее, чтобы работать дальше.

Кроме того, в ходе брифинга журналисты озвучили тот факт, что Владимир Путин еще не послал премьеру-министру Армении поздравление по случаю победы правящей партии "Гражданский договор" на выборах в Национальное собрание.

"Ну, не поздравил и не поздравил. Надеюсь, что поздравление будет"

– Никол Пашинян

Напомним, что позавчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Кремль подождет окончательных итогов выборов и только после их публикации направит поздравление Пашиняну.