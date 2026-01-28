Глава АЖД посетил строительство на терминале Астара

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прибыл в Иран и ознакомился со строительством на терминале Астара. Совместно с ним строительный объект посетил руководитель железнодорожной администрации ИРИ.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов и руководитель железнодорожной администрации Ирана Джаббар Али Закери посетили строительные работы на терминале Астара, сообщила пресс-служба АЖД.

Уточняется, что данный визит был совершен Рустамовым в рамках рабочей поездки в Исламскую Республику.

Как сообщила пресс-служба, строительно-монтажные работы на терминале Астара уже практически завершились.

В ходе посещения терминала Ровшан Рустамов и Джаббар Али Закери ознакомились с информацией об этапах реализации проекта.

"Во время встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана, перспективы развития грузоперевозок по коридору "Север — Юг" и возможности увеличения объемов грузов"

– пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Также в официальном сообщении было отмечено значение введения в эксплуатацию терминала Астара. Это обеспечит более эффективную организацию грузовых операций и повысит транзитный потенциал региона.

Стороны выразили единое мнение о том, что строительство терминала Астара – значительный шаг в укреплении транспортно-логистического сотрудничества между Баку и Тегераном.

По итогам встречи был подписан "протокол о сотрудничестве в связи с завершением строительства терминала Астара и увеличением грузоперевозок по Международному транспортному коридору "Север — Юг"", отметили в пресс-службе.