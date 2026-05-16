Пожар в Никольском храме потушили в Ессентуках

Возгорание в храме в Ессентуках случилось сегодня утром. В результате происшествия ни один человек не погиб.

В Никольском храме в Ессентуках ликвидировали пожар, охвативший три сотни квадратных метров. Об этом информирует краевое ГУ МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован. Площадь составляет 300 кв. метров. Всего было привлечено 54 человека и 14 единиц техники"

– ГУ МЧС

Пожар в храме вспыхнул утром 11 июня, ему был присвоен второй ранг сложности.

После пожара уцелели только части строения. В результате происшествия никто не пострадал.

Глава города Владимир Крутников анонсировал создание инициативной группы для восстановления сгоревшего храма.

Согласно открытым источникам, храм был построен в 20-е годы XIX века.