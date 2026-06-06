Вестник Кавказа

Решетников призвал бизнес ОАЭ совместно управлять российскими отелями

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономразвития РФ пригласил инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов создавать объекты туристической инфраструктуры, а также предложил бизнесменам управлять российскими гостиницами.

Россия выступает за развитие совместных проектов в сфере туризма с Объединенными Арабскими Эмиратами, такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на форуме "Путешествуй!".

Он выступил с предложением привлечь инвесторов из Эмиратов к реализации проектов по организации туристической инфраструктуры.

Также Решетников пригласил крупных бизнесменов ОАЭ к управлению российскими средствами размещения.

"Мы рассчитываем на привлечение инвесторов в эти проекты, в том числе очень ждем инвесторов из ОАЭ, и, соответственно, у нас возникают новые возможности для управления этими объектами"

– Максим Решетников

Глава Минэкономразвития отметил, что российская сторона заинтересована в развитии конкуренции на отечественном рынке для создания квалифицированных управляющих компаний.

Это, по его словам, будет способствовать росту качества сервиса в российских отелях.

В настоящее время в России реализуются масштабные инфраструктурные проекты, рассказал министр экономического развития.

"В стране создано более 1 млн классифицированных номеров, это 30 тыс объектов. Действуют 400 горнолыжных комплексов, строится 11 крупных круглогодичных морских курортов, отели на 70 тыс номеров, аквапарки и тематические парки"

– Максим Решетников

Все это, как сообщил он, поддерживается правительством через льготное налогообложение и субсидии.

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