Решетников призвал бизнес ОАЭ совместно управлять российскими отелями

Россия выступает за развитие совместных проектов в сфере туризма с Объединенными Арабскими Эмиратами, такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на форуме "Путешествуй!".
Он выступил с предложением привлечь инвесторов из Эмиратов к реализации проектов по организации туристической инфраструктуры.
Также Решетников пригласил крупных бизнесменов ОАЭ к управлению российскими средствами размещения.
"Мы рассчитываем на привлечение инвесторов в эти проекты, в том числе очень ждем инвесторов из ОАЭ, и, соответственно, у нас возникают новые возможности для управления этими объектами"
– Максим Решетников
Глава Минэкономразвития отметил, что российская сторона заинтересована в развитии конкуренции на отечественном рынке для создания квалифицированных управляющих компаний.
Это, по его словам, будет способствовать росту качества сервиса в российских отелях.
В настоящее время в России реализуются масштабные инфраструктурные проекты, рассказал министр экономического развития.
"В стране создано более 1 млн классифицированных номеров, это 30 тыс объектов. Действуют 400 горнолыжных комплексов, строится 11 крупных круглогодичных морских курортов, отели на 70 тыс номеров, аквапарки и тематические парки"
– Максим Решетников
Все это, как сообщил он, поддерживается правительством через льготное налогообложение и субсидии.