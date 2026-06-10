Нетаньяху неверно оценивает позицию США по вопросу Ирана - Вэнс

Джей Ди Вэнс сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ошибается в понимании американского курса по урегулированию конфликта с Ираном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неправильно оценивает отношение США к Ирану. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что Израиль, оставаясь надежным партнером, агрессивно защищает собственные интересы, которые иногда расходятся с американскими, и в таких ситуациях США будут действовать в своих интересах, но конкретизировать суть разногласий отказался.

Напряженность между Ираном и США усилилась на фоне прямого обмена ударами между Ираном и Израилем 7-8 июня. Эскалация последовала за атакой Израиля на пригород Бейрута, где расположены объекты движения Хезболлах. Позднее Иран заявил о завершении ответной операции.

Президент США Дональд Трамп после разговора с Нетаньяху сообщил, что сорвался на ругань, и предупредил о прекращении поддержки, если Израиль не остановит боевые действия против Ирана, с которым США ведут мирные переговоры.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, а 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально действует до сих пор, параллельно стороны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.