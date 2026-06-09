Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение $350 млрд на военные цели

Дональд Трамп потребовал от конгресса США одобрить законопроект о дополнительном военном бюджете на $350 млрд для модернизации армии и изменения правил выборов.

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе немедленно выдвинуть и одобрить законопроект о дополнительном бюджете для военного министерства в размере $350 млрд. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

​По словам Трампа, принятие документа Recon 3.0 необходимо для достижения общего военного бюджета США в размере $1,5 трлн. Средства будут направлены на модернизацию вооруженных сил. В частности, финансирование пойдет на создание противоракетного щита "Золотой купол" и развитие проекта "Золотой флот".

​Также бюджет необходим для пополнения запасов боеприпасов и наращивания производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и беспилотных летательных аппаратов.

​Кроме того, законопроект включает в себя "Акт о спасении Америки" (The Save America Act). В сфере избирательного права инициатива требует обязательного предъявления удостоверения личности с фотографией, подтверждения гражданства на выборах и ограничения голосования по почте