США остановили атаки на объекты в Иране – CENTCOM

В Соединенных Штатах сообщили о прекращении атак на Иран. Ранее сообщалось, что США выпустили по целям, расположенным на иранской территории, десятки ракет Tomahawk.

Соединенные Штаты прекратили наносить удары по объектам на территории Ирана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах Центрального командования Пентагона (CENTCOM) в социальных сетях.

"Силы Центрального командования США завершили дополнительные удары в целях самообороны по многочисленным целям в Иране"

– американские военные

Кроме того, в США отметили, что информация о закрытии Ормузского пролива не соответствует действительности. В заявлении уточняется, что суда по-прежнему беспрепятственно могут пересекать эту водную артерию.

"Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером"

– CENTCOM

В ночь с 10 на 11 июня США выпустили по целям внутри Ирана 49 ракет Tomahawk. Американские истребители также атаковали радары и системы ПВО на юго-западе страны. В ответ Исламская Республика нанесла удары по целям на базах США на Ближнем Востоке и объявила о перекрытии Ормузского пролива для всех судов. По данным иранских СМИ, после обмена ударами США и Ирана также начали бои в районе Персидского залива.