США остановили атаки на объекты в Иране – CENTCOM

Соединенные Штаты прекратили наносить удары по объектам на территории Ирана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах Центрального командования Пентагона (CENTCOM) в социальных сетях.
"Силы Центрального командования США завершили дополнительные удары в целях самообороны по многочисленным целям в Иране"
– американские военные
Кроме того, в США отметили, что информация о закрытии Ормузского пролива не соответствует действительности. В заявлении уточняется, что суда по-прежнему беспрепятственно могут пересекать эту водную артерию.
"Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером"
– CENTCOM
В ночь с 10 на 11 июня США выпустили по целям внутри Ирана 49 ракет Tomahawk. Американские истребители также атаковали радары и системы ПВО на юго-западе страны. В ответ Исламская Республика нанесла удары по целям на базах США на Ближнем Востоке и объявила о перекрытии Ормузского пролива для всех судов. По данным иранских СМИ, после обмена ударами США и Ирана также начали бои в районе Персидского залива.