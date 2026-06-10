Правительство Армении утвердило третий пакет субсидий для экспорта в ЕС

Власти Армении утвердили третий пакет субсидий на логистику для экспортеров абрикосов, черешни и вина, поставляющих продукцию в ЕС после 1 июня.

В Армении утвердили третий пакет субсидирования местных компаний для возмещения затрат при экспорте продукции в Европейский союз и на другие рынки. Об этом сообщил заместитель министра экономики Арман Ходжоян.

Программа направлена на поддержку предпринимателей, вывозивших товары после 1 июня. Финансовая помощь покроет расходы на логистику при поставках абрикосов, слив, персиков, нектаринов, черешни, минеральной воды, вина и бренди.

По официальным данным, экспортеры уже реализовали за рубеж 257 т черешни и почти 65 т абрикосов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал помочь бизнесменам, чью продукцию запретили ввозить в Россию, пообещав выкупить эти товары и найти для них новые рынки сбыта.

В начале июня кабинет министров одобрил две меры поддержки. Первый пакет возмещает затраты на перевозку тепличных овощей, фруктов и цветов, а второй покрывает таможенные пошлины при их отгрузках в ЕС, Великобританию и Канаду.

Напомним, ограничения на импорт со стороны России начались 22 мая с запрета Роспотребнадзора на поставки минеральной воды Джермук. С 30 мая Россельхознадзор остановил ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Со 2 июня ведомство ввело эмбарго на армянскую вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, виноград, а также на рыбопродукцию.