УМК объявило даты месяца Мухаррам и Дня Ашура

В УМК назвали даты месяца Мухаррам и Дня Ашура, который приходится на 10-й день месяца. С приходом первого дня месяца Мухаррам наступит новый год по исламскому календарю.

Первый день месяца Мухаррам в 2026 году, согласно фетве Управления мусульман Кавказа (УМК), придется на 16 июня.

Мухаррам – первый месяц в исламском лунном календаре, с приходом первого дня первого месяца Мухаррам наступит новый 1448 год по исламскому лунному календарю. Название месяца Мухаррам происходит от арабского слова "харам" (запретный или священный). Мухаррам один из четырех запретных месяцем в исламе, когда запрещено вести любые военные конфликты, ведущие к кровопролитию, заниматься любыми небогоугодными вещами.

День Ашура приходится традиционно на 10-й день месяца Мухаррам, в 2026 году он настанет 25 июня. День Ашура – наиболее значимый день месяца Мухаррам, считается, что в этот день был сотворен мир. Также на 10-й день Мухаррама родились первый человек Адам и пророк Ибрахим (Авраам), состоялось спасение пророка Мусы (Моисея) от притеснений фараона. День Ашура связан и с траурными событиями: это день, когда в ходе битвы при Кербеле погиб внук пророка Мухаммеда имам Хусейн. В память об этом событии шииты в День Ашура проводят поминальные шествия и обряды.

В УМК напомнили о недопустимости нанесения себе во время траурных церемоний в этот месяц Мухаррам телесных повреждений, а также иных действий, противоречащих исламу.

"Религиозные обряды следует проводить в мечетях и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законом "О религиозной свободе""

– фетва УМК

Также в Управлении мусульман Кавказа призвали верующих стать донорами крови по случаю месяца Мухаррам.