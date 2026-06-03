Нарышкин: России важны добрые отношения с Арменией

Несмотря на то, что в Армении все громче звучат голоса о европейском векторе развития, России в это непростое время важно сохранить хорошие отношения с Арменией, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Несмотря на то, что Ереван пытается "усидеть на двух стульях", совмещая членство в ЕАЭС и заигрывая с ЕС, делая ставку на евроинтеграцию, Россия стремится к сохранению экономического и военного сотрудничества с Арменией, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Для нас, для России, важно, чтобы между двумя странами сохранились все-таки добрые отношения, чтобы развивалось сотрудничество, взаимодействие по всем линиям - в области экономики, гуманитарное сотрудничество, военное и военно-техническое"

- Сергей Нарышкин

Что касается самого Евросоюза, то европейские политики утратили часть способности к критическому мышлению, заявил глава СВР, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали: Москва рассчитывает на то, что Ереван сделает выбор в пользу укрепления отношений, такое заявление на полях ПМЭФ-2026 сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Россия и другие страны ЕАЭС призвали армянское руководство в скором времени провести референдум, чтобы определиться между ЕАЭС и ЕС. По словам премьера Никола Пашиняна, сейчас оснований для этого нет: Армения не обращалась в Евросоюз по вопросу вступления.