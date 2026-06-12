Вестник Кавказа

Баку приветствует соглашение между Ираном и США

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выступил с поддержкой мирного процесса между Ираном и США, в рамках которого стороны достигли договоренности по проекту меморандума.

Азербайджан приветствует соглашение между Ираном и США. В МИД АР также отметили важную роль Пакистана и других посредников в достижении договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. 

Баку также рассчитывает, что переговоры между сторонами, в основе которых будет положен текущий меморандум, станут основой для прочного мира.  

"Надеемся, что будущие переговоры, которые будут построены на этом значимом достижении, будут способствовать обеспечению прочного мира и стабильности, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства"

– МИД АР 

Напомним, что Тегеран и Вашингтон подпишут меморандум 19 июня. США сняли морскую блокаду иранских портов, Ормузский пролив будет открыт для судоходства.

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