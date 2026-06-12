Баку приветствует соглашение между Ираном и США

МИД Азербайджана выступил с поддержкой мирного процесса между Ираном и США, в рамках которого стороны достигли договоренности по проекту меморандума.

Азербайджан приветствует соглашение между Ираном и США. В МИД АР также отметили важную роль Пакистана и других посредников в достижении договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

Баку также рассчитывает, что переговоры между сторонами, в основе которых будет положен текущий меморандум, станут основой для прочного мира.

"Надеемся, что будущие переговоры, которые будут построены на этом значимом достижении, будут способствовать обеспечению прочного мира и стабильности, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства"

– МИД АР

Напомним, что Тегеран и Вашингтон подпишут меморандум 19 июня. США сняли морскую блокаду иранских портов, Ормузский пролив будет открыт для судоходства.