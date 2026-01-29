В турецком Арсузе появилась "узбекская махалля"

В муниципалитете Арсуз в турецкой провинции Хатай, особенно пострадавшей в ходе разрушительного землетрясения 2023 года, сегодня открыли жилой комплекс "Узбекистон махалласи", построенный при поддержке Узбекистана.

В муниципалитете Арсуз в турецкой провинции Хатай, сильно пострадавшей после разрушительного землетрясения 2023 года, сегодня торжественно открылся жилой комплекс "Узбекистон махалласи", построенный при поддержке Узбекистана, а также бульвар имени главы государства Шавката Мирзиеева и улицы Ташкентская и Самаркандская.

Открывали новый жилой комплекс представители руководства двух стран, в числе которых были спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов, хоким Хорезмской области страны Журабек Рахимов, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, губернатор провинции Хатай Мустафа Масатлы и представители общественности, передает Podrobno.uz.

"Инициатива стала выражением благодарности стране за поддержку в трудные времена. Для нас большая честь увековечить в Арсузе имена, отражающие богатое наследие Узбекистана. Это символ уважения и признательности узбекскому народу"

- Нуман Куртулмуш

Символично и само название нового жилого комплекса – ведь махалля в Узбекистане – не только традиционная форма местного самоуправления и соседская община, а сплоченный социум, где жители объединены взаимопомощью, общими духовными ценностями, традициями и проведением праздников или обрядов, отметил Мустафа Масатлы, который выразил благодарность Узбекистану за помощь в ликвидации последствий стихии и восстановлении региона.

Власти Турции в ходе церемонии перерезали символическую ленту, ознаменовав этим также открытие бульвара имени президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также Ташкентской и Самаркандской улиц муниципалитета.

Новый комплекс, который был впервые представлен президенту Узбекистана в ходе его визита в турецкую столицу Анкару в январе текущего 2026 года, стал одним из наиболее заметных проектов гуманитарной помощи Турции после землетрясения, говорится в сообщении.