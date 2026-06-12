Вестник Кавказа

В АТОР назвали стоимость "все включено" в Турции в июле

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Стоимость июльского тура формата "все включено" назвали в АТОР. Наиболее бюджетный вариант обойдется в 120 тыс руб.

В АТОР подсчитали, во сколько обойдется россиянам стоимость отдыха формата "все включено" в Турции в июле. Согласно оценкам экспертов, стоимость тура на 10 дней обойдется в 120 тыс руб на двоих (при условии бронирования в июне). 

"Отдых "все включено" в Турции в июле, если покупать тур сейчас: бюджетные 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд – 120–185 тысяч рублей (10 ночей на двоих, с перелетом из Москвы)"

– АТОР 

В АТОР подчеркнули, что стоимость значительно варьируется в зависимости от уровня отеля. Так, вариант с проживанием в качественном четырехзвездочном отеле обойдется туристам в 175 тыс руб. Стандартные 5* стартуют от 255 тыс руб. Премиальный сегмент начинается от 650 тыс руб.

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