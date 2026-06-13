Евросоюз ввел санкции против митрополита Тихона и Павла Астахова

Брюссель расширил список антироссийских санкций. Под новые рестрикции попали известные общественные и религиозные деятели, госслужащие, а также предприятия.

Власти ЕС утвердили новый список дополнительных санкций против РФ. Брюссель ввел рестрикции против более чем 80 граждан и организаций, информирует Совет ЕС.

В "черный список" Евросоюза попали компании "Лукойл — Западная Сибирь", "Газпромнефть шиппинг", НПО им. С. А. Лавочкина и ряд других организаций.

Кроме того, ограничения ЕС затронули генпрокурора РФ Александра Гуцана, российского адвоката и экс-омбудсмена Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и ряд журналистов.

Ранее Кремль заявил, что новые санкции не смогут существенным образом осложнить работу банков внутри России, так как финансовые организации уже давно адаптировались к подобным условиям. Так в Кремле прокомментировали планы ЕС нанести удар по банковскому сектору РФ.