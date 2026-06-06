Вестник Кавказа

Сель заблокировал региональную дорогу на Ставрополье

Дорожный знак Объезд препятствия справа
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае временно закрыт участок региональной дороги. Причина – сход селевого потока в Курском округе.

В Курском округе Ставропольского края после схода селевого потока приостановлено движение транспорта на региональной дороге. Об этом информирует 15 июня краевая Госавтоинспекция.

Селевой поток сошел на дорогу, соединяющую населенные пункты Полтавское и Степное.

"В Курском округе перекрыто движение для всех видов транспорта на 1 км автодороги "Полтавское - Богдановское - Степное". Причина - селевой поток, сошедший с полей из-за сильных осадков"

– пресс-служба краевой Госавтоинспекции

В настоящее время водители могут пользоваться объездной дорогой "Курская - Новотаврический".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1075 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.