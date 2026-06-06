Сель заблокировал региональную дорогу на Ставрополье

В Ставропольском крае временно закрыт участок региональной дороги. Причина – сход селевого потока в Курском округе.
В Курском округе Ставропольского края после схода селевого потока приостановлено движение транспорта на региональной дороге. Об этом информирует 15 июня краевая Госавтоинспекция.
Селевой поток сошел на дорогу, соединяющую населенные пункты Полтавское и Степное.
"В Курском округе перекрыто движение для всех видов транспорта на 1 км автодороги "Полтавское - Богдановское - Степное". Причина - селевой поток, сошедший с полей из-за сильных осадков"
– пресс-служба краевой Госавтоинспекции
В настоящее время водители могут пользоваться объездной дорогой "Курская - Новотаврический".