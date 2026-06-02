Дагестанский Каспийск примет международный форум аграриев

В последней декаде сентября в Дагестане пройдет международный двухдневный агропромышленный форум "ДагАгроКаспий", который будет сопровождать международная выставка с участием более 100 ведущих компаний.

Дагестанский Каспийск в конце сентября текущего 2026 года примет масштабные международный агропромышленный форум и международную выставку "ДагАгроКаспий": двухдневное мероприятие объединит более 100 ведущих компаний из разных регионов и стран, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

"Это авторитетная площадка для обмена опытом, поиска надежных деловых партнеров и внедрения перспективных научных разработок в практику сельского хозяйства"

- Минсельхозпрод Дагестана

Встреча аграриев будет иметь огромное практическое значение: им предстоит не только познакомиться с новейшими технологиями и современными решениями для аграрного производства, но и изучить передовое оборудование, которое сможет существенно повысить урожайность и оптимизировать производственные процессы, пообещали организаторы, передает портал "Это Кавказ".

Форум и выставка организованы министерством сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и ассоциацией "Теплицы Дагестана", они пройдут 29 и 30 сентября, говорится в сообщении.

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