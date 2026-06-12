Пашинян: соглашение между США и Ираном – гарантия мира на Ближнем Востоке

Армения приветствует достигнутую между Ираном и США договоренность о взаимопонимании, которая будет подписана в Женеве – это приведет к полноценному миру в регионе, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Власти Армении высоко оценили мирную договоренность, достигнутую между Ираном и США, заявил сегодня в соцсетях премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы высоко ценим посредничество, предпринятое Пакистаном, Катаром, Турцией и другими. Мы надеемся, что это важное событие послужит основой для всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке"

- Никол Пашинян

Мирное соглашение, которое будет подписано в Женеве на этой неделе, станет катализатором к всеобъемлющему и прочному миру на всем Ближнем Востоке, заявил армянский премьер, передает Sputnik Армения.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил: меморандум о взаимопонимании включает в себя немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Напомним, ранее мы писали: о том, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном изменит Ближний Восток коренным образом и снизит мировые цены на нефть, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Положительный эффект от этого почувствуют и жители США, добавил он.